Семья главного наркобарона современности стала помогать бедным

Семья Хоакина Гусмана, который считается главным наркобароном современности (также известен как Эль Чапо, Коротышка), стала помогать бедным слоям населения, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Дети и соратники преступника опубликовали видео, на которых вручают коробки, подписанные «провизия от Эль Чапо» с товарами первой необходимости. Там лежат масло, сахар, рис и туалетная бумага.

Раздачу организовала дочь наркобарона Алехандрина. Она создала прикрытие — формально коробки производит легальный бренд «El Chapo 701». Reuters отмечает, что число 701 означает место Гусмана среди богатейших людей планеты (по рейтингу журнала Forbes).

По мнению аналитика Международной кризисной группы Франко Эрнста, преступники рассчитывают стать героями в глазах бедных людей. «Они хотят использовать кризис, чтобы повысить доверие к себе и снизить доверие к правительству», — подчеркнул он.

Хоакин Гусман до поимки в 2016 году являлся главой картеля «Синалоа» и считался одним из самых могущественных наркобаронов мира. После задержания он был арестован и экстрадирован в США, где отбывает пожизненный срок без права апелляции. В родной деревне Гусмана почитают как героя.

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