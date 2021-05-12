Неизвестный купил дом на бывшем участке «клоуна-убийцы»

Неизвестный покупатель приобрел в американском штате Иллинойс участок, который десятки лет назад принадлежал маньяку Джону Гейси (John Gacy), известному как «клоун-убийца». Владение не могли продать больше года, пишет TMZ.
В распоряжении нового владельца оказался бывший участок маньяка и дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Однако Гейси не жил в этом здании — располагавшийся на территории дом убийцы снесли в 1979 году после того, как полицейские обнаружили внутри около 30 тел молодых мужчин и мальчиков. Через семь лет после сноса на участке построили новое жилье.
Покупатель заплатил за недвижимость 395 тысяч долларов (около 29 миллионов рублей). Объект выставили на продажу в конце 2019 года и планировали выручить почти 460 тысяч долларов, однако желающий приобрести его нашелся только после значительного снижения стоимости.
В марте 2021 года в Нью-Йорке неизвестному покупателю продали дом, который принадлежал миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну. Новый владелец заплатил за объект примерно 51 миллион долларов (на тот момент 3,75 миллиарда рублей). Средства, полученные от реализации здания, решили отдать на выплату компенсаций жертвам Эпштейна.