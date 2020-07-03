Укрытие подруги миллионера-педофила показали на видео

Территорию с домом, где укрывалась Гислейн Максвелл (Ghislaine Maxwell), британская светская львица и подруга миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, показали на видео. Ролик опубликован на сайте New York Post.

Имение Максвелл расположено на уединенном участке площадью 63,1 гектара, в горном регионе американского штата Нью-Гемпшир. По словам местного жителя, это идеальное место для тех, кто хотел бы провести время в одиночестве. Перед входом установлены большие металлические ворота.

По информации Daily Mail, двухэтажный коттедж с деревянным каркасом был приобретен тайно в 2019 году за один миллион долларов. Площадь дома — 400 квадратных метров. В нем есть четыре спальни, четыре ванные, просторный обеденный зал, прачечная, отдельная комната с удобствами для гостей и кабинет на чердаке. В гостиной установлен массивный каменный камин, а с высокого потолка свисает люстра. Из каждой комнаты открывается вид на горы. Кроме того, для отдыха на свежем воздухе предусмотрена терраса.

На днях Гислейн Максвелл была арестована ФБР по обвинению в соблазнении несовершеннолетних и принуждении их к сексу, а также лжесвидетельстве. Арестованная отвергает причастность к сексуальным преступлениям.

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