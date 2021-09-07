Избиения протестующих в Кабуле попали на видео

Asvaka: талибы задерживают и избивают протестующих против войны в Панджшере

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) начали избивать и задерживать участников протеста против Пакистана и войны в Панджшере в афганской столице Кабул. Об этом сообщает местное агентство Aśvaka на своей странице в Twitter.

На видео с митингов попадали сцены, на которых террористы избивают палками женщин, вышедших на уличную акцию. Также поступили сообщения, что боевики задерживают журналистов, которые прибыли на демонстрацию для освещения событий. Судя по видеозаписям, всех задержанных увозят на полицейских и военных машинах в неизвестном направлении.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов

Ранее стало известно, что талибы начали стрелять по протестующим. При этом одни начали разбегаться, а другие продолжили двигаться по улицам Кабула и выкрикивать лозунги. Сообщается, что боевики открыли предупредительный огонь, чтобы испугать демонстрантов.

6 сентября молодые афганцы вышли на митинг в Кабуле. Поводом для возмущения стало прибытие в афганскую столицу начальника пакистанской разведслужбы ISI генерал-лейтенанта Фаиза Хамида. Другая причина протестов — осуждение войны в Панджшере и поддержка действий Фронта сопротивления.

3 сентября бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что пакистанская авиация помогла талибам в штурме Панджшерской долины. Он также отметил, что на стороне «Талибана» выступила террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ).