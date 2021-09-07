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Талибы назначили премьер-министра Афганистана

Исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана станет Мулла Мохаммад Хасан Ахунд
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Фото: Reuters

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) назначило Муллу Мохаммада Хасана Ахунда на пост исполняющего обязанности премьер-министра Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Представители движения пригласили представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара на церемонию по случаю формирования нового правительства Афганистана. Отмечается, что лидер талибов продолжит контролировать правительство страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании правительства «Талибана». По его словам, Москва пока не принимала решений по этому поводу. Представитель Кремля отметил, что еще надо понять, насколько обещания талибов будут коррелироваться с их действиями.

6 сентября представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид сообщил, что талибы одержали полную победу над Фронтом сопротивления, и объявил об окончании войны в Афганистане. Однако повстанцы опровергли его слова. Они заявили, что будут сражаться с талибами до тех пор, пока в Афганистане не восторжествуют справедливость и свобода.

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