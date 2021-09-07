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Песков ответил на вопрос о признании талибов

Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не принимала решений о признании талибов
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Фото: Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о признании правительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, Москва пока не принимала решений по этому поводу. Представитель Кремля отметил, что еще надо понять, насколько обещания талибов будут коррелироваться с действиями, передает РИА Новости.

Песков также подчеркнул, что российские власти «тщательно отслеживают все», что происходит в Афганистане. Он добавил, что Москве важно понять, что это будет за система руководства как в системном плане, так и в персональном.

Ранее движение «Талибан» пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на официальную церемонию представления нового правительства Афганистана в Кабуле. Талибы отметили, что их лидер будет контролировать действия кабинета министров.

6 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация посетит церемонию, если правительство Афганистана, созданное террористами, будет инклюзивным. По его словам, в руководстве страной должны принимать участие представители всех этносов Афганистана.

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