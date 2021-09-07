Талибы выпустили на свободу задержанного оператора афганского телеканала

Оператора афганского телеканала TOLOnews Вахида Ахмади, задержанного ранее боевиками «Талибана» (запрещенная в России организация), выпустили на свободу. Об этом сообщается в Twitter TOLOnews.

В сообщении подчеркивается, что талибы вернули оператору его камеру с отснятыми на акции протеста материалами. Ранее директор TOLOnews Лотфулл Наджафизада потребовал у талибов освободить своего сотрудника, а также обеспечить свободу собраний в Афганистане.

Протесты в Кабуле начались 6 сентября. Люди вышли на улицы с лозунгами «Смерть Пакистану!» и «Смерть "Талибану"!», требуя, чтобы пребывающий в Кабуле директор пакистанской разведки ISI Фаиз Хамид покинул страну.