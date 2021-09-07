Талибы осквернили могилу Панджшерского Льва

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, известного под прозвищем Панджшерский Лев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего главу новостной службы афганского телеканала 1TV News Хамида Хайдера.

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Хайдер опубликовал в Twitter фотографию погрома в мавзолее Масуда. Официально эти сведения руководство «Талибана» пока не подтвердило.

Ахмад Шах Масуд отец нынешнего лидера национального Фронта сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, который возглавил борьбу против боевиков «Талибана» после взятия ими Кабула.

Ранее талибы сообщили о захвате мавзолея Панджшерского Льва. На видеозаписи видно, как сторонник террористической группировки идет к зданию, не встречая сопротивления на своем пути.

6 сентября бойцы Фронта сопротивления в провинции объявили о начале партизанской войны. Представитель повстанцев Али Маисама Назари заявил, что повстанцы отступят в горы.