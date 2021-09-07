Стали известны подробности о ситуации в Панджшере

В провинции Панджшер на севере Афганистана ведутся интенсивные бои между Фронту национального сопротивления (ФНС) и Талибаном (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ФНС источник в регионе.

Материалы по теме Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов? Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?

Сообщается, что позиции повстанцев подвергаются атакам беспилотников с вечера воскресенья, и удары продолжаются до сих пор. Многим бойцам сопротивления пришлось ретироваться в высокогорные районы. Кроме того, по словам собеседника агентства, столкновения происходят также в районе Андараб в соседней провинции Баглан.

Отмечается, что из-за напряженной обстановки и непрекращающихся обстрелов со стороны талибов большей части жителей региона пришлось покинуть свои дома и уйти высоко в горы. Источник подтвердил также, что талибам удалось захватить офис губернатора провинции, а также мавзолей Ахмада Шаха Масуда, отца нынешнего лидера ополченцев Ахмада Масуда.

6 сентября пресс-секретарь радикального движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. По его словам, силы сопротивления разгромлены, часть повстанцев бежали из провинции.

В ответ на это силы национального Фронта сопротивления в провинции Панджшер объявили, об изменении тактики и начале партизанской войны. Лидер сил сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд призвал афганцев восстать против «Талибана» и назвал сопротивление талибам «общенациональной борьбой во имя свободы, религии и независимости страны».