Военный политолог рассказал о последствиях сопротивления талибам

Несмотря на общее мнение, в Афганистане у «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) много последователей среди мирного населения, потому массовый протест, который помог бы свергнуть новую власть, маловероятен. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный политолог Александр Перенджиев.

Лидер национального Фронта сопротивления в провинции Панджшер, сын Ахмада Шах Масуда, известного как Панджшерский Лев, Ахмад Масуд-младший призвал афганцев восстать против «Талибана». Масуд заявил, что весь народ Афганистана должен противостоять угнетению. Он подчеркнул «общенациональный» характер восстания и добавил, что борьба ведется во имя свободы, религии и независимости страны.

Приходу талибов к власти способствовал народ

Перенджиев отметил, что в Афганистане хоть и существуют отдельные провинции и города, которые считают неприемлемой власть «Талибана», но большое число последователей среди простого народа способствовало приходу к власти этой террористической группировки.

«Сопротивление могли оказать либо народ, либо официальная власть. Но первые ничего не сделали, а вторые либо убежали из страны, либо готовятся это сделать. Ждать, что протест поднимется где-то в недрах общества тоже не стоит — у талибов ведь есть не только власть. Они завладели вооружением и силовыми ресурсами», — обратил внимание политолог.

Немаловажным фактором стало и нараставшее недовольство в отношении правительства сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани. По словам военного эксперта, власть слишком погрязла в коррупции, отстранившись от простого народа. Все это привело к утрате общей идеологии — осталось только раболепное подчинение США, не нашедшее отклика в массах.

«Талибы же при всей своей непривлекательности имеют четкую и ясную идеологическую основу. Их не интересует служение внешнему управляющему, приоритеты только национальные. Понятно, что их идеология — это исламизм, радикализм, ограничение прав людей, в особенности женщин, в обществе. Да, они вгоняют Афганистан в Средневековье, но все же их взгляды, идеи находят признание и поддержку пусть не в столице, но во многих других провинциях», — сказал Перенджиев.

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В свою очередь Масуд, призывая народ к восстанию, не предлагает ничего взамен: у него нет четкого лозунга, плана, идеологии. По мнению военного эксперта, чтобы заслужить доверие и признание народа, жесткое сопротивление Масуда должно было начаться еще до прихода к власти «Талибана». Теперь же Перенджиев уверен: то заявление не более чем красивые слова, сказанные в надежде на помощь и поддержку извне.

«Но проблема в том, что Масуда не захотят поддержать не только соотечественники, но и правительства других стран. Китай — точно нет. По моей версии, страна тесно взаимодействует с пакистанскими спецслужбами, потому есть предположение, что в некотором роде "Талибан" управляется даже не Пакистаном, а Китаем. Россия на помощь тоже не придет — какой ей смысл влезать в гражданскую войну? Так что единственное, что остается Масуду — надеяться на альтернативные источники финансирования, показывая, как сильно его движение», — считает Перенджиев.

Также военный политолог предложил обратить внимание на то, что как благородно не выглядел бы Панджшерский Лев, по сути, его действия — это разжигание гражданской войны, которая так же, как и любые другие войны, приведет к массовому кровопролитию и невинным жертвам.

Перенджиев заключил, что массовое восстание населения Афганистана против власти талибов маловероятно, поскольку у народа не осталось альтернативных идей, за которые можно было бы сражаться. Кроме того, многие рассматривают «Талибан» как спасителей, которые готовы обратить внимание на проблемы простого народа, не отгораживаясь от него, прекратить кровопролитие, и предоставить новую идеологию, способную сплотить страну.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что провинция Панджшер полностью находится под контролем сил талибов. Муджахид отметил, что повстанцы покинули провинцию.

Лидер фронта Ахмад Масуд опроверг сообщение боевиков и заявил, что сопротивление все еще находится в Панджшере и готово продолжать бороться против «Талибана».