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Талибы задержали оператора афганского телеканала на акции протеста

TOLOnews: талибы задержали оператора, освещавшего акции протеста в Кабуле
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Фото: West Asia News Agency / Reuters

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) задержали оператора афганского телеканала TOLOnews, освещавшего акции протестов в Кабуле. Об этом сообщается в Twitter телекомпании.

Сотрудник телеканала Вахид Ахмади, по сообщению директора TOLOnews Лотфуллы Наджафизады, снимал на камеру протестующих афганских женщин. Наджафизада призвал талибов освободить оператора и подчеркнул, что Ахмади «работал на многих фронтах».

Также глава телеканала обратил внимание на то, что не только его сотрудника арестовали на акции протеста в Кабуле, а также у многих операторов конфисковали съемочную аппаратуру. Наджафизада обратился к «Талибану» с требованием обеспечить свободу собраний и свободу информации в Афганистане.

Также в TOLOnews сообщили, что на протесты вышли сотни жителей афганской столицы. Они призвали к борьбе с влиянием Пакистана на политику Афганистана, а также потребовали свободы у талибов. Небольшое число протестующих вышло к пакистанскому посольству, однако их разогнали выстрелами в воздух.

Протесты в Кабуле начались 6 сентября. Афганцы вышли на улицы, чтобы выразить протест власти «Талибана» и влиянию Пакистана. Также они выступили в поддержку Фронта сопротивления во главе с Ахмадом Масудом и призвали талибов прекратить боевые действия в Панджшере.

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