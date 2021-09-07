Талибы задержали оператора афганского телеканала на акции протеста

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) задержали оператора афганского телеканала TOLOnews, освещавшего акции протестов в Кабуле. Об этом сообщается в Twitter телекомпании.
Сотрудник телеканала Вахид Ахмади, по сообщению директора TOLOnews Лотфуллы Наджафизады, снимал на камеру протестующих афганских женщин. Наджафизада призвал талибов освободить оператора и подчеркнул, что Ахмади «работал на многих фронтах».
Также глава телеканала обратил внимание на то, что не только его сотрудника арестовали на акции протеста в Кабуле, а также у многих операторов конфисковали съемочную аппаратуру. Наджафизада обратился к «Талибану» с требованием обеспечить свободу собраний и свободу информации в Афганистане.
Также в TOLOnews сообщили, что на протесты вышли сотни жителей афганской столицы. Они призвали к борьбе с влиянием Пакистана на политику Афганистана, а также потребовали свободы у талибов. Небольшое число протестующих вышло к пакистанскому посольству, однако их разогнали выстрелами в воздух.
Протесты в Кабуле начались 6 сентября. Афганцы вышли на улицы, чтобы выразить протест власти «Талибана» и влиянию Пакистана. Также они выступили в поддержку Фронта сопротивления во главе с Ахмадом Масудом и призвали талибов прекратить боевые действия в Панджшере.