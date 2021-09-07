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В афганской провинции Нангархар арестовали 80 боевиков ИГ

Талибы арестовали 80 боевиков ИГ в афганской провинции Нангархар
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Фото: Reuters

Власти провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим рассказал, что боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) арестовали как минимум 80 террористов ИГ за последние несколько дней. Он подчеркнул, что движение продолжает борьбу с террористическими организациями на афганской территории.

Житель провинции рассказал РИА Новости, что талибы проводили рейды по домам граждан, связанных с ИГ. По его словам, боевики арестовали шесть человек. Источник агентства также отметил, что представители «Талибана» закрыли в Джелалабаде шесть учебных заведений, которые могут быть связаны с «Исламским государством».

4 сентября стало известно, что талибы запретили вступать в свои ряды некоторым категориям граждан. Среди них назвали террористов из ИГ, а также мужчин, не носящих бороды. Кроме того, восточная военная комиссия террористического движения запретила вступать в организацию людям, служившим в прошлом в армии или полиции.

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