Террорист из The Beatles признался в убийстве американцев

Преступник из террористической ячейки под неофициальным названием The Beatles, которая входит в группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), признался в убийстве четырех американских заложников. Об этом сообщает BBC News.

37-летний Александа Котей (Alexanda Kotey) признал вину в суде в США по нескольким обвинениям, связанным с гибелью американских граждан. Его жертвами стали журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф, а также гуманитарные работники Питер Кассиг и Кайла Мюллер. Слушание проходило в суде Александрии в штате Вирджиния. Террористу грозит пожизненное заключение.

Представитель стороны обвинения Радж Парех (Raj Parekh) рассказал, что преступник добровольно согласился провести остаток своей жизни в тюрьме. «Перед лицом неопровержимых доказательств он принял независимое решение признать себя виновным в своих преступлениях», — подчеркнул юрист.

Банда из Лондона, входящая в ИГ, получила свое название из-за британского акцента ее членов. По данным правоохранителей, The Beatles причастны к пыткам и гибели как минимум 27 человек, в числе которых четыре гражданина США. Члены группировки известны своей жестокостью: некоторых жертв они обезглавливали и транслировали их убийство в прямом эфире. Предполагаемый глава группы, Мохаммед Эмвази, известный как «Джихади Джон», был убит в результате удара беспилотника в 2015 году.