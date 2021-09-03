Террорист напал на супермаркет в Новой Зеландии

Вооруженный мужчина напал на посетителей супермаркета Countdown в новозеландском Окленде. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Преступник вошел в торговый центр и ранил ножом шестерых посетителей. Он был застрелен полицейскими на месте через минуту после нападения.

Выяснилось, что атаковавший — иммигрант из Шри-Ланки, он прибыл в Новую Зеландию в 2011 году. Комиссар полиции Эндрю Костер рассказал, что мужчина уже был под наблюдением правоохранительных органов из-за своих экстремистских взглядов.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн назвала ЧП терактом.

В 2019 году террорист напал на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Обвинение предъявили австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе.

