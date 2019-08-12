Жители Новой Зеландии сдали тысячи единиц оружия после расстрела в мечети

Граждане Новой Зеландии за месяц сдали в полицию более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители отчитались о результатах программы по скупке оружия у населения, запущенной в середине июля этого года. Менее чем за месяц они собрали 10242 единицы огнестрела и выплатили за них суммарно более шести миллионов долларов компенсации. Еще 1269 единиц сдали анонимно — такая программа предусмотрена для тех, кто владел оружием незаконно.

Закон, запрещающий большую часть автоматического и полуавтоматического оружия в стране, а также компоненты для модификации, усиливающие огневую мощь, парламент страны принял в апреле. За него проголосовали 119 законодателей, против — один.

Премьер-министр Новой Зеландии Хасинда Ардерн анонсировала программу скупки оружия общей стоимостью около 200 миллионов долларов после теракта в Крайстчерче. В 90 мероприятиях в рамках программы приняли участие более семи тысяч владельцев оружия по всей стране. Всего, по данным CNN, население страны владеет примерно 1,2 миллиона единиц огнестрела.

Нападение на две мечети в городе Крайстчерч произошло 15 марта, тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Обвинение предъявили австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе.

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