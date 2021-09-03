Ученый раскрыл разницу между «Талибаном» и «Аль-Каидой»

Главное отличие боевиков радикального движения «Талибан» от террористов из группировки «Аль-Каида» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) заключается в умеренности талибов в отношении распространения своих идей. Таким мнением поделился в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Руслан Шамгунов.

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Ученый отметил, что членов «Талибана» сложно назвать более цивилизованными, чем боевиков «Аль-Каиды» или «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). При этом он заявил, что между ними есть существенная разница. По словам историка, несмотря на то, что талибы выступают за «чистоту ислама», они не заявляют о готовности бороться ради этого со всем миром.

«Сильнее всего от "Аль-Каиды" и ИГ талибов отличает то, что они не выступают — открыто, во всяком случае — за распространение своих идей в мире и обязательное уничтожение "неверных"», — раскрыл свою позицию Шамгунов.

Ранее движение «Талибан» пообещало бороться с «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками на территории Афганистана. При этом во время захвата власти в стране талибы освободили из тюрем тысячи заключенных, среди которых были члены «Аль-Каиды».