Талибы запретили вступать в свое движение ряду людей

Талибы запретили вступать в свои ряды бывшим военным, полицейским и безбородым

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) назвали людей, которым запрещено вступление в организацию. Об этом сообщает Baza.

Восточная военная комиссия террористического движения запретила вступать в свои ряды людям, служившим в прошлом в армии или полиции.

Кроме того, в ряды «Талибана» не смогут попасть члены «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) и мужчины, не носящие бороды.

Ранее сообщалось, что в Кабуле талибы применили слезоточивый газ против женщин. Собравшиеся на демонстрацию афганки требовали соблюдения их прав.

