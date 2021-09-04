Талибы запретили вступать в свое движение ряду людей

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) назвали людей, которым запрещено вступление в организацию. Об этом сообщает Baza.
Восточная военная комиссия террористического движения запретила вступать в свои ряды людям, служившим в прошлом в армии или полиции.
Кроме того, в ряды «Талибана» не смогут попасть члены «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) и мужчины, не носящие бороды.
Ранее сообщалось, что в Кабуле талибы применили слезоточивый газ против женщин. Собравшиеся на демонстрацию афганки требовали соблюдения их прав.