Талибы применили слезоточивый газ против женщин

В Кабуле группа женщин попыталась провести акцию протеста с требованием соблюдать их права и свободы представителями радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России), которые практически полностью захватили власть в Афганистане. Об этом сообщает телеканал TOLO News.

По данным источника, собравшиеся потребовали равенства, а также возможности быть представленными в будущем афганском правительстве. Также они хотели отстоять права женщин на образование и работу во всех сферах. В ходе акции женщины попытались пройти к президентскому дворцу, однако талибы применили против них слезоточивый газ.

2 сентября в Кабуле и афганском городе Герат прошли аналогичные митинги, на которых активистки требовали позволить женщинам войти в правительство Афганистана.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают. С 25 августа талибы запретили женщинам выходить из дома, поскольку это опасно для жизни, здоровья и свободы.

В августе стало известно, что командиры «Талибана» требуют от старейшин в захваченных районах списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних женщин в возрасте от 15 до 45 лет, сейчас в сексуальное рабство попадают и 12-летние девочки. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.