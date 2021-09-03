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В Кабуле женщины устроили митинг в защиту своих прав

Активистки устроили митинг в Кабуле в защиту прав женщин Афганистана
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Фото: Wali Sabawoon / Reuters

Активистки устроили митинг в Кабуле в защиту прав женщин Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со слов представителя группы протестующих Ялды Самади.

Одним из основных требований протеста было участие женщин в правительстве Афганистана. Участницы митинга работают в различных сферах и областях. Основным лозунгом демонстрации стал призы «Образование, работа, свобода — на пути к процветанию!»

Таким образом женщины решили отстоять свои права учиться, строить карьеру и выражать свое мнение. 2 сентября в афганском городе Герат прошел аналогичный митинг, на котором активистки требовали позволить женщинам войти в правительство Афганистана.

1 сентября представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) в катарской столице Доха Шира Мохаммад Аббас Станикзай сообщил, что женщинам будет позволено работать в правительстве на должностях ниже поста министра. По его словам, такая возможность будет только у женщин, которые не сотрудничали с США.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают. С 25 августа талибы запретили женщинам выходить из дома, поскольку это опасно для жизни, здоровья и свободы.

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