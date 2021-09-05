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Семеро полицейских Ирака погибли в результате атаки ИГ

SHAFAQ News: семеро полицейских погибли в результате атаки боевиков ИГ в Ираке
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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака скончались в результате атаки боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает портал SHAFAQ News.

Отмечается, что боевики напали на полицейских в одной из деревень в провинции Киркук, находящейся к северу от Багдада. Семеро правоохранителей погибли в результате атаки, еще несколько сотрудников пострадали: их точное число пока не сообщается.

По данным представителей полиции, столкновения с радикалами продолжаются и в настоящее время. На место происшествия направили подкрепления, но им не удается к нему добраться: все подъезды к нему заминированы.

О тревожных признаках возрождения ИГ в Ираке и Сирии предупреждал президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что Франция солидарна в борьбе с боевиками. Итоги этого процесса определят будущее Ирака, а также безопасность региона, Европы и Франции, считает Макрон.

Ранее был задержан главарь ИГ, планировавший теракты в столице Ирака Багдаде. Отмечается, что террорист являлся одним из наиболее влиятельных руководителей радикальной группировки.

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