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В Ираке задержали планировавшего теракты главаря ИГ

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Шахабуддин Делавар
Шахабуддин Делавар
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спецслужбы Ирака задержали планировавшего теракты боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что террорист был одним из наиболее влиятельных главарей радикальной группировки. По информации агентства, он планировал серию вооруженных нападений в столице Ирака Багдаде.

28 июня стало известно, что Высший судебный совет Ирака приговорил девять боевиков ИГ к смертной казни через повешение. Отмечается, что суд нашел достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора по статье о борьбе с терроризмом.

Летом 2014-го боевики «Исламского государства» оккупировали часть территорий Ирака. Через год при поддержке международной коалиции власти страны начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В конце 2017-го иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.

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