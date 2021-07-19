В Ираке задержали планировавшего теракты главаря ИГ

Спецслужбы Ирака задержали планировавшего теракты боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что террорист был одним из наиболее влиятельных главарей радикальной группировки. По информации агентства, он планировал серию вооруженных нападений в столице Ирака Багдаде.

28 июня стало известно, что Высший судебный совет Ирака приговорил девять боевиков ИГ к смертной казни через повешение. Отмечается, что суд нашел достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора по статье о борьбе с терроризмом.

Летом 2014-го боевики «Исламского государства» оккупировали часть территорий Ирака. Через год при поддержке международной коалиции власти страны начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В конце 2017-го иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.