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США назвали сроки прекращения военных операций в Ираке

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, однако продолжат поддержку иракских сил безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, пишет РИА Новости.

Согласно документу, отношения сторон в сфере безопасности «полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией». При этом в заявлении не говорится о выводе войск США с территории Ирака, где сейчас находится около 2,5 тысячи американских военнослужащих.

Ранее президент США Джо Байден объявил о прекращении военных миссий армии страны в Ираке. Он заявил, что роль Соединенных Штатов ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России организация). «Но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях», — подчеркнул Байден.

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