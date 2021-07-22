Стало известно о намерении США согласовать вывод войск из Ирака до конца года

США и Ирак намерены согласовать вывод американских войск из арабской страны до конца этого года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрациях двух государств.

По словам собеседников американской газеты, высокопоставленные чиновники США и Ирака собираются опубликовать совместное заявление с призывом к выводу американских вооруженных сил. При этом отмечается, что Вашингтон и Багдад подчеркнут необходимость военного присутствия США в дальнейшем для помощи иракским войскам в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее сообщалось, что посольство США в Ираке обстреляли ракетами. По данным СМИ, на территории американской дипмиссии сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые отразили ракетную атаку. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.