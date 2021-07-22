Мир
 
Последние новости
Захарова оценила сделку по «Северному потоку-2» и рассказала о поражении США
Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
Российский «Прометей» назвали особенным вызовом для НАТО
Футбольные матчи в США решили начинать с гимна афроамериканцев
Сирийские ПВО российского производства отразили атаку со стороны Израиля
Торговавшую младенцами в Москве женщину отправили под домашний арест 
В Киеве пригрозили России реваншем по «Северному потоку-2»
16-летние россияне сняли видео изнасилования 13-летней и разослали его знакомым
Помещенные в отели на карантин туристки массово пожаловались на домогательства
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о намерении США согласовать вывод войск из Ирака до конца года

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: THAIER AL-SUDANI / Reuters

США и Ирак намерены согласовать вывод американских войск из арабской страны до конца этого года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрациях двух государств.

По словам собеседников американской газеты, высокопоставленные чиновники США и Ирака собираются опубликовать совместное заявление с призывом к выводу американских вооруженных сил. При этом отмечается, что Вашингтон и Багдад подчеркнут необходимость военного присутствия США в дальнейшем для помощи иракским войскам в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Ранее сообщалось, что посольство США в Ираке обстреляли ракетами. По данным СМИ, на территории американской дипмиссии сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые отразили ракетную атаку. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посольство США в Ираке обстреляли ракетами
Посольство США в Ираке атаковали беспилотники
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу