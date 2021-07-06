Посольство США в Ираке атаковали беспилотники

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчатыми веществами атаковали посольство США в Ираке ночью 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Shafaq News.

По данным портала, расположенные в посольстве системы ПВО открыли огонь по нескольким появившимся над ним беспилотникам. Портал Sabereen News сообщает, что один из БПЛА открыл огонь по территории американского посольства.

По одним данным, сбить беспилотники не удалось. Другие источники проинформировали об уничтожении дронов.

4 июля военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Сообщений о жертвах среди американских или сирийских военных не поступало.