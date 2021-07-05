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Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Фото: Handout / Reuters

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом директор медиацентра арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) Фархад Шами рассказал телеканалу RT Arabic, передает РИА Новости.

По его словам, два снаряда, выпущенные неизвестными с территории, находящейся под контролем проиранских группировок, упали в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Отмечается, что район, по которому был нанесен удар, находится под охраной сил СДС. Сообщений о жертвах среди американских или сирийских военных не поступало.

28 июня военные США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Минобороны США сообщили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке.

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