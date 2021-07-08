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Посольство США в Ираке обстреляли ракетами

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Фото: THAIER AL-SUDANI / Reuters

Посольство США в Ираке обстреляли ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

По данным СМИ, на территории американской дипмиссии сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), которые отражают ракетную атаку. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее посольство США в Багдаде атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) со взрывчатыми веществами. Один из аппаратов открыл огонь по территории дипмиссии. Местные СМИ передавали, что системы противовоздушной обороны (ПВО), расположенные у посольства, атаковали беспилотники в ответ.

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