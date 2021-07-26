Вашингтон и Багдад объявят о прекращении боевой миссии США в Ираке

США и Ирак 26 июля объявят о прекращении американской боевой миссии в Ираке. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, президент США Джо Байден и иракский премьер-министр Мустафа аль-Кадхими готовы объявить о переводе к концу 2021 года военного контингента Пентагона в статус консультативного.

Чиновник американского правительства на условиях анонимности сообщил, что лидеры обеих стран изложат план по сворачиванию боевой миссии США после того, как обсудят его на встрече в Белом доме. Американская армия размещена в Ираке для помощи силам безопасности страны в противостоянии ИГИЛ (запрещено в России). По словам источника, иракские войска прошли необходимую подготовку и испытания боем, чтобы доказать свою готовность к самостоятельной борьбе с террористами.