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В Госдуме прокомментировали решение о выводе войск США из Ирака

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Окончание боевой миссии США в Ираке — не повод наращивать группировку России в Сирии, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, Россия обладает достаточным количеством сил и средств в Сирии на случай возможного усиления террористической направленности в регионе.

В целом, считает Швыткин, последствия вывода контингента американских войск из Ирака труднопредсказуемы. Он напомнил, что слова руководства США зачастую расходятся с реальными действиями. В качестве примера он привел ситуацию с выводом американского контингента из Сирии, который на данный момент все еще продолжает там действовать и является, некоторым образом, пособником террористов. По словам Швыткина, предсказать влияние этого решения на ближневосточный регион сложно.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден объявил
о прекращении военных миссий армии страны в Ираке. В ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми Байден заявил, что роль Соединенных Штатов ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с запрещенным в России террористическим движением ИГИЛ.

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