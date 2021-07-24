Пушков назвал США «отступающей сверхдержавой»

Член Совета Фдерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о намерении США согласовать вывод американских войск из Ирака до конца этого года.

Сенатор назвал Соединенные Штаты «отступающей сверхдержавой». По его словам, президент США Джо Байден продолжает политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа по сокращению американского военного присутствия на Среднем Востоке.

«Администрации разные, логика одна: США не "вытягивают" широкого военного присутствия сразу в нескольких странах мира. Не менее важно, что оно дорого стоит, но не приносит прямых выгод. Этот тренд начался с [Барака] Обамы и продолжается до сих пор», — написал Пушков.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что США и Ирак намерены согласовать вывод американских войск из арабской страны до конца этого года. По словам собеседников американской газеты из администраций двух государств, высокопоставленные чиновники США и Ирака собираются опубликовать совместное заявление с призывом к выводу американских вооруженных сил. При этом отмечается, что Вашингтон и Багдад подчеркнут необходимость военного присутствия США в дальнейшем для помощи иракским войскам в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

