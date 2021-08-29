Президент Франции Макрон заявил о признаках возрождения ИГ в Ираке и Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика наблюдает тревожные признаки возобновления в Ираке и Сирии деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС.

На пресс-конференции с главой Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани в Эрбиле Макрон предупредил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии, отметив, что Франция солидарна в борьбе с этой организацией. По его словам, от итогов этой деятельности зависит будущее Ирака, входящего в его состав Курдистана, а также безопасность региона, Европы и Франции.

«Франция выступает в поддержку региональной стабильности. Мы выступаем за суверенный Ирак в регионе, страны которого начинают вести диалог», — подчеркнул он.

Макрон добавил, что региональная конференция по безопасности, прошедшая в Багдаде 28 августа, «пришла к очень ясным заключениям в отношении борьбы с терроризмом».

Ранее Макрон призвал США активнее решать миграционный кризис в Афганистане. Он также сообщил, что Франция и Британия обратятся в ООН с просьбой создать «зону безопасности» в Кабуле. Подобная мера поможет «продолжаться гуманитарным операциям», считает французский президент.