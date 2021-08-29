Франция сохранит свой контингент в Ираке даже после ухода США

Макрон: Франция сохранит воинский контингент в Ираке, даже если оттуда уйдут США

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала «TF-1» заявил, что республика сохранит свой воинский контингент в Ираке, даже если США полностью выведут оттуда войска. Его слова приводит ТАСС.

«Мы останемся там до тех пор, пока там будут террористы, пока нас будут об этом просить иракцы. Мы не зависим от присутствия американских войск», — подчеркнул французский лидер.

Макрон заключил, что Франция не будет зависеть от решения Вашингтона и в любом случае останется на стороне Ирака.

Ранее французский лидер заявил, что республика наблюдает тревожные признаки возобновления в Ираке и Сирии деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). «Франция выступает в поддержку региональной стабильности. Мы выступаем за суверенный Ирак в регионе, страны которого начинают вести диалог», — подчеркнул он.

