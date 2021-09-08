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Женщины Кабула потребовали пустить их управлять страной

Женщины Афганистана вышли на шествие с требованием политических прав
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Фото: Reuters

Женщины Афганистана вышли на шествие с требованиями политических прав: они потребовали возможности участвовать в управлении страной. Демонстрация прошла в столице страны Кабуле после объявления состава нового правительства, созванного движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), об этом сообщает РИА Новости.

«Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать», — приводит агентство слова участниц акции.

Известно также, что они несли плакаты с изображением Негар Масуми — сотрудницы тюрьмы в провинции Гор, предположительно убитой талибами. Сообщается, что контролирующие страну боевики намереваются помешать акции, но информации о том, что против протестующих применяют силу, пока не поступало.

Ранее стало известно, что талибы захотели запретить афганским женщинам играть в крикет и другие спортивные игры. Причиной для этого назвали то, что во время игры лицо женщины может оголиться, что нарушило бы нормы шариата.

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