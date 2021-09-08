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В Кремле ответили на вопрос о переговорах с правительством талибов в Афганистане

Представитель Кремля Песков: переговоров с новым правительством Афганистана не планируется
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва пока не планирует проведение переговоров с новым правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 8 сентября.

Днем ранее, 7 сентября, Песков заявил, что Москва будет смотреть на то, какими окажутся действия правительства Афганистана, объявленного движением «Талибан».

По его словам, России важно, какими будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане.

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