В Кремле ответили на вопрос о переговорах с правительством талибов в Афганистане

Москва пока не планирует проведение переговоров с новым правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 8 сентября.

Днем ранее, 7 сентября, Песков заявил, что Москва будет смотреть на то, какими окажутся действия правительства Афганистана, объявленного движением «Талибан».

По его словам, России важно, какими будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане.