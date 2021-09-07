Кремль понаблюдает за шагами объявленного талибами правительства Афганистана

Москва будет смотреть на то, какими окажутся действия правительства Афганистана, объявленного движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 7 сентября.

По его словам, Москве важно, какими будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане.

Ранее Песков рассказал, что Москва пока не принимала решений по поводу признания правительства талибов. Представитель Кремля отметил, что еще надо понять, насколько их обещания будут коррелироваться с действиями.

Движение «Талибан» пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на официальную церемонию представления нового правительства Афганистана в Кабуле. Талибы отметили, что их лидер будет контролировать действия кабинета министров.