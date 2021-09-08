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Талибы захотели запретить афганским женщинам спортивные игры

Талибы запретят женщинам играть в крикет и другие спортивные игры из-за открытой одежды
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Фото: В. Киселев / РИА Новости

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захотели запретить афганским женщинам играть в крикет и другие спортивные игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов Ахмадуллу Васика.

Представитель движения указал на отсутствие необходимости разрешать женщинам играть в крикет. По его словам, во время игры они могут столкнуться с ситуацией, когда тело и лицо не будут прикрыты. «Ислам не позволяет женщинам выглядеть так», — уточнил он.

Васик заключил, что власти Афганистана не могут позволить женщинам заниматься спортом из-за открытой одежды. «В эпоху СМИ женщины-игроки могут попасть на фото и видео, которые станут достоянием множества незнакомых людей», — подчеркнул он.

Ранее жительница Кабула и борец за права женщин Хоршид Хорами рассказала о проявлениях «Талибаном» сексизма в отношении женской части населения Афганистана. По ее словам, талибы остаются радикалами, которые совершенно не считаются с правами местных гражданок. Хорами отметила, что афганские женщины собираются продолжить протестовать, несмотря на угрожающую им опасность.

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