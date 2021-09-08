Жительница Кабула рассказала о сексистских действиях «Талибана»

Жительница Кабула и борец за права женщин Хоршид Хорами рассказала РЕН ТВ о проявлениях «Талибаном» (запрещено в России как террористическое) сексизма в отношении женщин в Афганистане. По ее словам, после прихода талибов к власти, ситуация для проживающих в стране женщин сильно ухудшилась.

Хорами заявила, что новые власти уверяют, что готовы к реформам и проявлениям инклюзивности, однако на практике ситуация ухудшается с каждым днем, а талибы остаются радикалами, которые совершенно не считаются с правами местных жительниц.

Материалы по теме Героиновый джихад. Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса? Хорошо забытые старые. Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?

«Нам якобы разрешают ходить в школу, в университет. Но на деле, они будто сажают нас в клетку, где мы ничего не видим, не слышим. Но разве можно в таких условиях научиться хотя бы чему-то?» — спрашивает женщина.

Она уверяет, что многие женщины не представляют, как им стоит дальше жить. Хорами рассказала, что закончила школу, поступила в институт и начала училась на программиста, но теперь ей запрещают продолжить учебу и забирают все возможности, ради которых она трудилась. По ее словам, афганские женщины собираются продолжить протестовать, хоть они и понимают, как опасно это может для них оказаться.

Также она заявила, что пыталась покинуть страну вместе со своей семьей. Они подготовили все документы, пришли в американское посольство и оформили все заявки, однако дипломаты попросту игнорировали их запросы.

Ранее стало известно, что Госдеп выразил беспокойство политическими взглядами и биографией некоторых лиц из нового правительства Афганистана. Дипломат подчеркнул, что кабмин полностью составили из талибов, их единомышленников и не включили в него женщин.