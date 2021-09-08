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Байден заподозрил Россию и Китай в договоренностях с талибами

Лидер США Байден: Россия, Иран, Китай и Пакистан попытаются договориться с «Талибаном»
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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заподозрил, что Россия, Иран, Китай и Пакистан могут попытаться достичь договоренностей с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сообщает Reuters.

Американский президент, отвечая на вопрос, опасается ли он возможного финансирования талибов со стороны Китая, заявил, что у КНР «есть серьезные проблемы с талибами». «Они попытаются выработать некоторые договоренности с талибами, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран. Они все пытаются понять, что теперь им делать», — допустил Байден.

Он добавил, что ему будет «интересно посмотреть, что произойдет».

Ранее бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Байден потерял поддержку американских военнослужащих, их семей, а также некоторых стран-союзников из-за подхода к выводу войск из Афганистана. По ее словам, операция по уходу из страны оказалась провальной.

30 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сообщил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана.

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