Президент США Джо Байден: еще очень далеко до признания США власти талибов

Президент США Джо Байден высказался о сроках признания США власти талибов («Талибан», террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

По словам Байдена, еще очень далеко до признания талибов Соединенными Штатами.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил, что боевики полностью контролируют провинцию Панджшер. Он отметил, что одни повстанцы бежали из мятежной провинции, а другие были убиты в боях. После этого лидер Фронта сопротивления Ахмад Масуд обратился к нации с призывом продолжить борьбу с террористами «во имя свободы, религии и независимости страны».

30 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сообщил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. «В Афганистане не осталось ни одного американского солдата. С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — сообщил военачальник.