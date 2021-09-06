Политолог назвал причину победы «Талибана» в Афганистане

Политолог Мендкович: у талибов больше человеческих ресурсов и вооружений, чем у оппозиции

У боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) есть преимущество перед силами Фронта сопротивления в провинции Панджшер в Афганистане. Об этом заявил телеканалу «360» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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«Бои в Панджшере, во всяком случае, по состоянию на эту ночь, еще не были полностью завершены, хотя талибам действительно удалось существенно продвинуться вперед», — отметил политолог. Он заключил, что в случае продолжения столкновений талибов с бойцами оппозиции победа будет на стороне боевиков.

Среди причин триумфа «Талибана» аналитик назвал большее число человеческих ресурсов у террористов. Он также указал, что боевики располагают большим количеством вооружений, которые достались им со складов, брошенных американскими военными.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил, что боевики полностью контролируют провинцию Панджшер. Он отметил, что одни повстанцы бежали из мятежной провинции, а другие были убиты в боях. После этого лидер Фронта сопротивления Ахмад Масуд обратился к нации с призывом продолжить борьбу с террористами «во имя свободы, религии и независимости страны».