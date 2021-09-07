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Талибы заявили о готовности объявить состав нового правительства Афганистана

Талибы: подготовка к провозглашению состава нового правительства Афганистана завершена
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Фото: Wana News Agency / Reuters

Представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) Ахмадулла Муттаки заявил о готовности объявить состав нового правительства Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подготовка к провозглашению исламского правительства завершилась», — написал Муттаки в социальной сети Twitter. По его словам, о составе нового правительства будет объявлено в ближайшее время.

До этого талибы в очередной раз отложили объявление состава нового правительства Афганистана — с 4 сентября на эту неделю. 3 сентября сообщалось, что новый кабинет может возглавить мулла Абдул Гани Барадар.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил, что боевики полностью контролируют провинцию Панджшер. Он отметил, что одни повстанцы бежали из мятежной провинции, а другие были убиты в боях. После этого лидер Фронта сопротивления Ахмад Масуд обратился к нации с призывом продолжить борьбу с террористами «во имя свободы, религии и независимости страны».

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