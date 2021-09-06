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«Талибан» пообещал дать образование всем сиротам Афганистана

«Талибан» пообещал уделять одинаковое внимание образованию и воспитанию всех сирот
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Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) пообещал уделить внимание всем детям-сиротам Афганистана и дать им образование, даже если их родители воевали против группировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Кунар Хаджи Усмана Тураби.

По словам Тураби, боевики уделят «одинаковое внимание образованию и воспитанию детей всех погибших». «Никакой разницы не будет», — подчеркнул губернатор.

Также талибы пообещали амнистию всем афганцем, которые воевали против террористов, если они «сложат оружие и вернутся домой».

Ранее бывший американский госсекретарь Кондолиза Райс призвала администрацию президента США Джо Байдена вывезти из Афганистана сирот и не отдавать их в руки «Талибана». «Исторически "Талибан" использовал несовершеннолетних в качестве террористов-смертников, которые применяли насилие против афганского народа», — отметила Райс.

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