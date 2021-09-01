В США призвали вывезти из Афганистана сирот

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс совместно с бывшим президентским советником по вопросам нацбезопасности Гербертом Макмастером призвала американское правительство и ООН вывезти из Афганистана сирот. Об этом сообщает Axios.

Газета опубликовала отрывки письма, которое было направлено первой леди Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, государственным секретарям США и министрам обороны, лидерам Конгресса обеих партий, исполнительному директору ЮНИСЕФ и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

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Райс и Макмастер просят не отдавать афганских сирот в руки «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Они уверены, что это не только вопрос гуманитарного характера, но также «важнейший вопрос национальной безопасности».

«Мы знаем, что молодые мальчики вербуются, обучаются и подвергаются жестокому обращению со стороны "Талибана", и что молодых девушек заставляют становиться женами солдат. Исторически "Талибан" использовал несовершеннолетних в качестве террористов-смертников, которые применяли насилие против афганского народа», — заявляют авторы письма.

В частности, Райс и Макмастер рассказали о приюте в Афганистане, в котором находятся 200 детей, принадлежащих к преследуемым этническим и религиозным группам . «Многие семьи в США, Канаде и Западной Европе хотят усыновить этих детей, готовы оплатить полеты и в настоящее время проходят ускоренную проверку», — отмечено в письме.

Бывшие государственные служащие обеспокоены, что бездействие правительства может привести к появлению «нового поколения людей, приверженных ведению войны против Соединенных Штатов».

Ранее минимум 69 афганских детей эвакуировали из страны без родителей. Американские власти заявили, что из Афганистана в США приехали 34 ребенка без сопровождения. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США отметили, что каждый ребенок будет передан департаменту по делам беженцев для предоставления ему необходимых условий размещения.

