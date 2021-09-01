Мир
 
Последние новости
ВОЗ заинтересовалась новым штаммом коронавируса
Подмосковные лицеисты не смогли решить задачу Мишустина 
Президент Эквадора продаст личный самолет ради бюджета страны
В США проанализировали фото покидающего Афганистан генерала
Талибы пообещали помочь Узбекистану построить железную дорогу в Афганистане
Венгрия высказалась об одобрении «Спутника V» в мире
ФБК официально прекратил свое существование
Полковник российской полиции с оперативниками промышляли незаконными обысками
Обнаружена новая опасность приема антибиотиков
Польше предсказали экономическую катастрофу
Новости партнеров
Прослушать новость

В США призвали вывезти из Афганистана сирот

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала не отдавать афганских сирот «Талибану»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sgt. Samuel Ruiz / Reuters

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс совместно с бывшим президентским советником по вопросам нацбезопасности Гербертом Макмастером призвала американское правительство и ООН вывезти из Афганистана сирот. Об этом сообщает Axios.

Газета опубликовала отрывки письма, которое было направлено первой леди Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, государственным секретарям США и министрам обороны, лидерам Конгресса обеих партий, исполнительному директору ЮНИСЕФ и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Райс и Макмастер просят не отдавать афганских сирот в руки «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Они уверены, что это не только вопрос гуманитарного характера, но также «важнейший вопрос национальной безопасности».

«Мы знаем, что молодые мальчики вербуются, обучаются и подвергаются жестокому обращению со стороны "Талибана", и что молодых девушек заставляют становиться женами солдат. Исторически "Талибан" использовал несовершеннолетних в качестве террористов-смертников, которые применяли насилие против афганского народа», — заявляют авторы письма.

В частности, Райс и Макмастер рассказали о приюте в Афганистане, в котором находятся 200 детей, принадлежащих к преследуемым этническим и религиозным группам . «Многие семьи в США, Канаде и Западной Европе хотят усыновить этих детей, готовы оплатить полеты и в настоящее время проходят ускоренную проверку», — отмечено в письме.

Бывшие государственные служащие обеспокоены, что бездействие правительства может привести к появлению «нового поколения людей, приверженных ведению войны против Соединенных Штатов».

Ранее минимум 69 афганских детей эвакуировали из страны без родителей. Американские власти заявили, что из Афганистана в США приехали 34 ребенка без сопровождения. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США отметили, что каждый ребенок будет передан департаменту по делам беженцев для предоставления ему необходимых условий размещения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Все страны Евросоюза отказались массово принимать афганских беженцев
Байдену предсказали новую фазу войны после ухода США из Афганистана
Десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей
Рамштайн окружили палатки с афганцами