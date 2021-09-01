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Все страны Евросоюза отказались массово принимать афганских беженцев

В ЕП заявили о несогласии стран Евросоюза принимать афганских беженцев в массовом порядке
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Давид Сассоли
Давид Сассоли
Фото: Frederick Florin / Reuters

Ни одна из стран Евросоюза не согласилась массово принимать беженцев из Афганистана. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли, его цитирует пресс-служба ЕП.

Сассоли сообщил, что в ЕП разочарованы отказом европейских государств. «Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», — подчеркнул он.

По словам главы ЕП, у западных правительств «не хватило смелости» предложить убежище тем беженцам, которые не сотрудничали с Европой.

Ранее Европейский союз решил оказать финансовую поддержку государствам, соседствующим с Афганистаном, тем самым откупившись от наплыва беженцев, следующих в Европу. Как утверждают в Совете ЕС, Брюссель не желает допустить ситуации с появлением неконтролируемого потока беженцев вблизи своих границ. Законодатели подчеркивают, что дальнейшая эвакуация афганцев будет носить исключительно точечный характер.

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