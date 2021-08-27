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Рамштайн окружили палатки с афганцами

Авиабаза ВВС США Рамштайн превратилась в палаточный городок афганских беженцев
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Фото: Reuters

Расположенная на западе Германии военно-воздушная база США Рамштайн превратилась в палаточный городок, на территории которого располагаются тысячи беженцев из Афганистана. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Прибывающие афганцы проходят медицинский осмотр, на время оформления документов они размещаются в палатках. Также проводится проверка личности беженцев. Американцам удалось выявить среди них трех афганцев, ранее депортированных из Германии за наркоторговлю и преступления сексуального характера.

Всего для проживания беженцев армия США возвела 340 боксов и палаток. Временное жилье рассчитано на пребывание 17 тысяч человек. На рейсах, прибывающих на авиабазу, родилось три ребенка.

Об использовании авиабазы Рамштайн в качестве транзитного пункта для эвакуации людей из Афганистана стало известно 20 августа. Персонал, узнав о скором приеме беженцев, организовал кампанию по сбору одежды и прочих предметов быта, которые могли понадобиться людям, прибывающим из Афганистана.

Эвакуация из Кабула продолжается несмотря на серию взрывов, унесших жизни 170 человек. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бейтса, с 14 августа Вашингтон вывез из страны более 82 тысяч человек. «С июля же мы эвакуировали — 87,9 тысячи человек», — добавил чиновник.

В течение последних суток из Афганистана были эвакуированы более 300 американских граждан. Об этом заявил генерал-майор Хэнк Тейлор. Всего из страны вывезли 5100 граждан США.

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