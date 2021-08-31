Мир
 
Последние новости
«Газпром» впервые оценил последствия от взрыва на заводе
В воздухе квартир и школ нашли вызывающие рак вещества
Украина заменила Россию на США в атомном проекте
Австралия приготовилась полностью перейти на энергию солнца
Отец зачисленной в МГУ россиянки-вундеркинда собрался ходить с ней на пары 
В Крыму голая россиянка напала на полицейских при попытке отбить бывшего мужа
Глава ЦИК Памфилова назвала Грудинина «колхозником-капиталистом»
Знаменитого альпака Джеронимо усыпили по решению суда после четырех лет борьбы
В России высказались о разрыве торговых отношений между Москвой и Киевом
Появились снимки брошенного американского C-130 в Афганистане
Новости партнеров
Прослушать новость

Десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей

Afghanistan Times: 69 афганских детей эвакуировали из страны без родителей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sgt. Samuel Ruiz / U.S. Marine Corps / Reuters

Десятки афганских детей эвакуировали из страны без родителей. Об этом сообщает Afghanistan Times со ссылкой на представителя UNICEF в Афганистане Эрве Людовика де Лиса.

По информации издания, как минимум 69 несовершеннолетних граждан покинули республику без сопровождения. Де Лис рассказал, что на данный момент UNICEF собирает информацию об афганских детях, попавших в другие страны, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.

Американские власти заявили, что из Афганистана в США приехали 34 ребенка без родителей. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США отметили, что каждый ребенок будет передан департаменту по делам беженцев для предоставления ему необходимых условий размещения.

30 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не сможет взять на себя бремя новой волны беженцев из Афганистана. По его словам, Анкара в достаточной степени исполнила свои моральные и гуманитарные обязательства в отношении афганских мигрантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США закончили 20-летнюю операцию в Афганистане
По меньшей мере 200 американцев остались в Афганистане
Турция отказалась брать на себя бремя беженцев из Афганистана