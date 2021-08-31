Десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей

Десятки афганских детей эвакуировали из страны без родителей. Об этом сообщает Afghanistan Times со ссылкой на представителя UNICEF в Афганистане Эрве Людовика де Лиса.

По информации издания, как минимум 69 несовершеннолетних граждан покинули республику без сопровождения. Де Лис рассказал, что на данный момент UNICEF собирает информацию об афганских детях, попавших в другие страны, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.

Американские власти заявили, что из Афганистана в США приехали 34 ребенка без родителей. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США отметили, что каждый ребенок будет передан департаменту по делам беженцев для предоставления ему необходимых условий размещения.

30 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не сможет взять на себя бремя новой волны беженцев из Афганистана. По его словам, Анкара в достаточной степени исполнила свои моральные и гуманитарные обязательства в отношении афганских мигрантов.