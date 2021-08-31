Мир
 
Последние новости
Минздрав назвал сроки «долгого» COVID-19
Проценко предсказал вспышку COVID-19
Косметолог раскрыла способы предотвратить появление морщин без пластики
Выявлен опасный эффект от бокала алкоголя
«Аэрофлот» анонсировал дату полетов на курорты Египта
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТа имени Горького
Отказ украинского паралимпийца от фото с россиянами назвали ущербностью
В Москве мигрант хотел почистить казан и случайно задушил себя простыней 
Названы города с самыми подорожавшими маленькими квартирами
Российскому генералу снизили штраф на один миллион рублей по делу о взятках
Новости партнеров
Прослушать новость

«Талибан» разослал письма с угрозами работавшим на Британию афганцам

Daily Mail: «Талибан» потребовал от работавших на Британию афганцев явиться в суд
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) разослал письма с угрозами афганцам, сотрудничавшим с Британией, и потребовал, чтобы они явились в организованные боевиками суды. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, британское правительство не смогло эвакуировать из страны тысячи афганских граждан, помогавших дипломатам работать в стране. Оставшиеся в Афганистане жалуются на угрозы со стороны движения.

Талибы прикрепляют к дверям афганцев «ночные письма» с угрозами, где обвиняют граждан в работе на «крестоносцев», рассказал газете местный житель. В записках боевики приказывают явиться на суд, созванный членами движения. Они угрожают смертной казнью в случае неповиновения.

Одним из тех, кто получил предупреждение, был Наз, 34-летний отец шестерых детей, чья строительная компания помогала британским военным прокладывать дороги в Гильменде и взлетно-посадочную полосу в лагере Бастион. «Письмо было официальным и проштамповано талибами. Это явный сигнал. Если я приду в суд, меня лишат жизни», — заявил он.

В записке также было сказано, что если Наз не явится к боевикам его дело будет перенаправлено в Шариатский апелляционный суд, где приговор о смертной казни будет вынесен в его отсутствие.

По данным издания, письма — традиционный афганский метод устрашения. Они использовались моджахедами во время интервенции советских войск, а затем талибами как инструмент пропаганды и угроз.

16 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили, что не допустят в стране самосуда. Представитель движения Сухайль Шахин подчеркнул, что все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кандагаре запретили музыку и работу женщин-ведущих
Талибы раскритиковали обвинения Запада в несоблюдении прав человека
Блинкен заявил о наличии у США рычагов давления на Талибан
«Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома из-за «неуважения»
В ООН заявили о нарушении данных «Талибаном» обещаний