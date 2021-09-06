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Талибы попросили помочь с обезвреживанием заложенных ими мин

Группа ООН по разминированию: талибы попросили помочь с обезвреживанием заложенных ими мин
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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) попросили помочь с обезвреживанием мин, которые они заложили ранее. Об этом сообщил глава Группы ООН по разминированию в Афганистане Пол Хеслоп в интервью телеканалу CNN.

Речь идет о самодельных взрывных устройствах, разбросанных по Афганистану за 20 лет войны. В ближайшее время Хеслоп должен провести разговор с лидерами талибов, чтобы уточнить, в каких точках страны им нужна помощь. По словам Хеслопа, сейчас в Афганистане работает примерно 40 процентов состава его группы, однако он хочет расширить присутствие до 80 или 90 процентов.

Глава группы по разминированию передал, что различные взрывные устройства заложены по территории всей страны. Среди них есть неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и ракеты.

Ранее пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид заявил, что повстанцы в Панджшере разгромлены, а война в Афганистане окончена. В ответ бойцы Сил национального сопротивления объявили партизанскую войну террористам.

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