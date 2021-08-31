ООН сообщила о недоедающих жителях Афганистана

Генсек ООН Гутерреш: каждый третий афганец не знает, когда сможет поесть в следующий раз

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что каждый третий афганец не знает, «когда ему доведется поесть в следующий раз». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что в следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут серьезно недоедать. Люди ежедневно теряют доступ к основным товарам и услугам. Надвигается гуманитарная катастрофа», — заявил он.

Материалы по теме Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит? Героиновый джихад. Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?

Ранее Гутерриш заявил, что гуманитарная катастрофа в Афганистане принимает угрожающие масштабы. Он выразил серьезную обеспокоенность на фоне ухудшающейся гуманитарной и экономической ситуации в стране. По словам Гутерриша, на сегодняшний день гуманитарная помощь необходима почти половине всего населения Афганистана — это 18 миллионов человек.

15 августа «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.

