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ООН сообщила о недоедающих жителях Афганистана

Генсек ООН Гутерреш: каждый третий афганец не знает, когда сможет поесть в следующий раз
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Фото: Susana Vera / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что каждый третий афганец не знает, «когда ему доведется поесть в следующий раз». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что в следующем году более половины всех детей в возрасте до пяти лет будут серьезно недоедать. Люди ежедневно теряют доступ к основным товарам и услугам. Надвигается гуманитарная катастрофа», — заявил он.

Ранее Гутерриш заявил, что гуманитарная катастрофа в Афганистане принимает угрожающие масштабы. Он выразил серьезную обеспокоенность на фоне ухудшающейся гуманитарной и экономической ситуации в стране. По словам Гутерриша, на сегодняшний день гуманитарная помощь необходима почти половине всего населения Афганистана — это 18 миллионов человек.

15 августа «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.

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