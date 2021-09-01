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В США заявили о потере Байденом поддержки американских военнослужащих

Бывший постпред США при ООН заявила, что Байден потерял поддержку американских военных
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Никки Хейли
Никки Хейли
Фото: Charlie Neibergall / AP

Президент США Джо Байден потерял поддержку американских военнослужащих, их семей, а также некоторых стран-союзников из-за подхода к выводу войск из Афганистана. Об этом в эфире Fox News заявила бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, операция по уходу из страны оказалась провальной. Она подчеркнула, что из-за хаоса «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) получил в свое распоряжение технику на миллиарды долларов. Хейли отметила, что верным шагом со стороны Байдена будет прекращение полемики с бывшим американским президентом Дональдом Трампом и взятие на себя ответственности за произошедшее.

«Он потерял доверие и веру каждого военнослужащего и семей военнослужащих, которыми я горжусь. Он потерял доверие и веру наших союзников, которые сейчас ведут переговоры без нас, потому что они не знают, зачем и что мы делаем. Он потерял доверие и веру американского народа», — заключила бывший постпред.

Ранее Байден обвинил Трампа в необходимости вывода войск из Афганистана, так как предыдущая администрация США договорилась с «Талибаном». По словам президента, в момент переговоров у талибов были сильнейшие позиции с 2001 года. По мнению Байдена, единственной альтернативой выводу американских войск была война.

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