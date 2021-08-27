Трамп обвинил Байдена в провале вывода войск из Афганистана

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер страны демократ Джо Байден испортил план предыдущей администрации по выводу войск из Афганистана, сообщает Fox News.

Трамп подчеркнул, что администрация Байдена запланировала вывести военных, однако не задумалась о гражданских. Последних вместе с военным имуществом нужно было забрать в первую очередь, считает экс-президент США. Он добавил, что сейчас в огромной опасности находятся самолеты, совершающие рейсы в аэропорт Кабула и из него, а также сами военные.

Бывший президент Штатов обвинил Байдена в провале вывода войск из Афганистана и назвал эту ситуацию печальной. «Это очень печальный день для страны и огромный позор. Кроме позора, это очень опасный день для страны», — заявил Трамп.

По мнению республиканца, под его управлением было реально вывести войска из республики безопасно. «Мы могли уйти безопасно и достойно. Мы могли взять всех американских граждан и тех, кто помогал нам» — предположил он.

В Кабуле произошло минимум шесть взрывов. Минздрав Афганистана сообщал о 90 погибших и более чем 150 раненых. В результате взрывов также погибли 13 американских военнослужащих, еще 20 получили ранения.